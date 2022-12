L’Azerbaïdjan et l’ICESCO signent un plan d’action pour approfondir la coopération

Bakou, 26 décembre, AZERTAC

La République d’Azerbaïdjan et l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) ont signé, au siège de l’ICESCO, à Rabat, un plan d’action de coopération afin de promouvoir une culture de la paix, de consolider les valeurs de tolérance et de dialogue entre les cultures, et de protéger le patrimoine culturel des pays du monde islamique et garantir sa pérennité, en soutenant la mise en œuvre des programmes et projets de l’ICESCO.

Le plan d’action a été signé par Nazim Samadov, ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan auprès du Royaume de Maroc, et Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO.

Dans son allocution prononcée lors de la cérémonie de signature, Dr AlMalik s’est félicité du partenariat fructueux entre l’ICESCO et la République d’Azerbaïdjan, qui constitue un modèle réussi des relations entre l’Organisation et ses États membres, en saluant le soutien permanent de l’Azerbaïdjan aux programmes et projets mis en œuvre par l’ICESCO.

Il a également souligné que ce nouvel accord contribuerait à promouvoir la mise en œuvre de la nouvelle vision de l’ICESCO et à appuyer ses orientations stratégiques, qui accordent une importance particulière au renforcement des capacités des jeunes et des femmes et à leur formation au leadership pour la paix et la sécurité, à la protection et la préservation du patrimoine matériel et immatériel du monde islamique, et à la consolidation des valeurs de coexistence et de dialogue civilisationnel.

Pour sa part, l’ambassadeur Nazim Samadov s’est félicité de cette signature qui reconfirme le soutien de la République d’Azerbaïdjan aux programmes et projets de l’ICESCO et à ses efforts déployés pour développer l’éducation, les sciences et la culture dans ses États membres.

Selon le plan d’action, les deux parties ont convenu d’organiser conjointement le Forum mondial sur le dialogue interculturel qui se tient tous les deux ans à Bakou, et de reconnaître l’importance de l’Appel mondial à la paix pour la culture, lancé par l’ICESCO, l’Alliance des civilisations de l’Organisation des Nations Unies et le Ministère azerbaïdjanais de la Culture dans le cadre des activités dudit Forum afin de promouvoir le dialogue interculturel et d’intensifier les efforts pour parvenir à la paix entre les sociétés.

Le plan d’action prévoit également le soutien du Ministère azerbaïdjanais de la Culture au programme de l’ICESCO pour les jeunes professionnels, ainsi qu’aux programmes de l’Organisation visant à protéger les sites du patrimoine culturel dans le monde islamique et à promouvoir la modernisation de l’infrastructure numérique du siège de l’ICESCO.