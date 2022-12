L’ICESCO annonce les noms des lauréats du Prix Capitale de la culture

Bakou, 26 décembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a le plaisir d’annoncer les noms des lauréats de son Prix de poésie « Les capitale de la Culture vues par les poètes », qu’elle a lancé dans le cadre du Programme de l’ICESCO pour les capitales de la culture dans le monde islamique, en célébration de Rabat et du Caire capitales de la culture dans le monde islamique pour l’année 2022. Sur un total de 150 poèmes écrits par des participants représentant 18 pays, trois poèmes ont remporté ledit Prix dans chacune de ses deux catégories, selon le site Internet de l’ICESCO.

L’ICESCO avait formé un jury international pour examiner et évaluer tous les poèmes participants conformément aux critères de qualité technique, de nouveauté et de créativité. Il a été procédé ensuite à la sélection des poèmes gagnants dans les deux catégories du Prix : « Rabat, capitale des lumières » et « Le Caire, ville aux mille minarets », où les lauréats se verront remettre des certificats de mérite assorti de 2.000 $US pour la première place, 1.500 $US pour la deuxième et 1.000 $US pour la troisième place. Les 44 meilleurs poèmes participant à cette compétition seront également publiés dans un recueil de poésie intitulé : « Lil Madaini ‘tilaqoha ».

Dans la catégorie « Rabat, capitale des lumières », le poème « Qitharat Al Anwar » du poète syrien Muhammad Majid Al-Khattab, a remporté la première place, tandis que le poème « Li’annaki Daw’un”, du poète marocain Hassan Boufares, a remporté la deuxième place. La troisième place a été attribuée au poète soudanais Muhammad Al-Habib Muhammad Hamid Yunus, auteur du poème « Jawla Musiqia fi Arribat ».

Concernant la catégorie « Le Caire, ville aux mille minarets », le poème « Fi maqam Qahirat Al-bahaa » du poète yéménite Ahmed Abdou Ali Al-Jahmi a remporté la première place, alors que le poème « Al Qahira » du poète égyptien Wafiq Gouda El-Sayyid a remporté la deuxième place, et le poème « Qahirat Al-qalb », du poète algérien Muhammad Abdelkader Fadili, a remporté la troisième place.

À noter que ce Prix, supervisé par le Centre de l’ICESCO de la langue arabe pour les non arabophones, vise à valoriser le patrimoine culturel, civilisationnel et historique de Rabat et du Caire, à promouvoir les opportunités de convergence des cultures et des connaissances et l’ouverture aux civilisations, et à stimuler la créativité poétique en arabe classique dans la description des villes arabes.