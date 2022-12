Tempête hivernale aux Etats-Unis : l'Etat de New York confirme au moins 27 décès

Bakou, 27 décembre, AZERTAC

L'Etat de New York a enregistré au moins 27 décès dus à la tempête hivernale en cours lundi matin, portant le nombre total de morts aux Etats-Unis à plus de 50, ont rapporté plusieurs médias.

Selon Mark Poloncarz, responsable du comté d'Erie, le comté, situé dans la partie ouest de l'Etat, a confirmé 25 décès dus à la violente tempête à la date de lundi matin, tandis que, d'après un décompte de NBC News, la tempête hivernale historique avait coûté la vie à au moins 55 personnes à travers le pays à la date de lundi matin.

Il convient par ailleurs de noter que cette tempête hivernale a causé plus de décès dans le comté d'Erie que celle de 1977, qui avait entraîné 23 décès liés à la tempête.

Dans le même temps, M. Poloncarz a précisé lors d'un point de presse lundi matin que la neige allait continuer de tomber dans la région de Buffalo jusqu'à mardi et qu'une épaisseur allant jusqu'à 20 à 30 cm de chutes de neige supplémentaires étaient attendues dans certaines zones.

« Cela ne nous aide pas, car nous essayons de récupérer et de nettoyer les rues et d'entrer dans des zones qui n'ont toujours pas de chasse-neige », a-t-il encore noté, ajoutant que l'état d'urgence restait en vigueur dans tout le comté d'Erie et qu'une interdiction de conduire se poursuivait dans la ville de Buffalo.

De son côté, Kathy Hochul, la gouverneure de l'Etat de New York, a averti lundi après-midi lors d'un point de presse qu'être dehors restait une situation dangereuse. Il est bien trop tôt de dire que c'est fini, car la tempête est actuellement de retour, a-t-elle ajouté. (Xinhua)