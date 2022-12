Bakou, 27 décembre, AZERTAC

Les villes en pleine expansion situées dans des zones très arides du monde doivent être transformées en « oasis urbaines vertes » pour devenir des lieux de vie plus sains et plus résistants au changement climatique, indique un nouveau rapport publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Environ 35% des plus grandes villes de la planète sont bâties dans des zones arides. C’est le cas de mégapoles comme Le Caire, Mexico et New Delhi. Au total, elles comptent plus de deux milliards d’habitants et 90% d’entre elles se trouvent dans les pays en développement.

D’après le rapport sur les forêts et le verdissement urbains dans les zones arides, ces villes tentaculaires et densément peuplées sont confrontées à un risque élevé de crise sociale, environnementale et économique à mesure qu’elles s’étendent. Devenant de plus en plus chaudes et polluées, et leurs ressources naturelles peu abondantes et leurs infrastructures modestes étant soumises à une pression croissante, ces villes font désormais partie des lieux les plus vulnérables au monde face aux chocs externes dus aux phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique.

« On a constaté que le fait de préserver les arbres et d’en planter de nouveaux dans ces villes avait un effet extrêmement bénéfique sur les conditions de vie et la santé des habitants », a déclaré M. Zhimin Wu, Directeur de la Division des forêts de la FAO. « Cela est possible même avec les quantités d’eau très limitées disponibles dans ces zones. »

Actuellement, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes et 95% de la croissance urbaine enregistrée d’ici à 2050 devrait avoir lieu dans les pays du Sud.

L’étude montre comment les crises que les villes des zones arides sont susceptibles de connaître au cours de leur croissance peuvent être mises à profit pour améliorer la durabilité, la santé et le bien-être des populations et réduire l’incidence de l’urbanisation sur la biodiversité et l’environnement.

« Les stratégies en matière de foresterie et de verdissement urbains doivent encore être pleinement intégrées dans le développement urbain de nombreuses villes des zones arides », a déclaré M. Simone Borelli, Forestier à la FAO. « Le rapport apporte la preuve irréfutable que ces initiatives, si elles sont planifiées et gérées correctement, peuvent contribuer dans une large mesure à renforcer la résilience des villes situées dans les zones arides et à soutenir leur développement durable. »

Le rapport, qui cite des exemples et des études de cas portant sur des villes de zones arides du monde entier, montre que la verdure urbaine peut compenser les effets de la croissance démographique urbaine sur les zones arides en abaissant la température ambiante – y compris dans les constructions adjacentes – en purifiant l’air, en séquestrant le carbone et en contribuant à la qualité des sols et de l’eau.

En ce qui concerne le paysage, le rapport recommande de veiller à l’aménagement et à l’entretien des espaces verts et de sélectionner des arbres et d’autres végétaux adaptés à l’environnement. Il est également essentiel, dans le cadre des campagnes de plantation d’arbres, d’employer des méthodes de conception et de gestion qui conviennent à l’environnement local et au paysage urbain.

Selon le rapport, au niveau communautaire, la participation des communautés, l’appropriation, la mise en place de mesures d’incitation visant à encourager la plantation d’arbres et le renforcement des capacités par l’éducation environnementale, ainsi que les campagnes de sensibilisation, sont autant d’éléments clés en faveur d’un engagement public.

L’étude a été réalisée aux fins de l’élaboration d’un document d’information visant à étayer le programme « Oasis urbaines vertes » de la FAO. Lancé en 2021, ce dernier vise à améliorer la résilience des villes situées dans des zones arides en s’attaquant aux problèmes liés au climat, à la santé, à l’alimentation et à l’économie. Il met l’accent sur le développement des politiques et des capacités techniques et présente différents moyens de transformer les espaces urbains grâce à la plantation d’arbres. Le programme « Oasis urbaines vertes » contribue à l’initiative Villes vertes de la FAO, lancée en 2020. Du 16 au 20 octobre 2023, la FAO co-organisera le 2e Forum mondial sur les forêts urbaines, qui se tiendra à Washington et aura pour thème Greener, healthier and happier cities for all (des villes plus vertes, plus saines et plus heureuses pour tous).