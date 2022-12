Examen des perspectives de coopération entre l’ICESCO et des instances scientifiques et environnementales en Indonésie

Bakou, 27 décembre, AZERTAC

Le Secteur des Sciences et de la Technologie de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu deux réunions distinctes ; la première avec la Commission indonésienne pour l’homme et la biosphère et la seconde avec le Bureau régional de l’UNESCO pour la science en Asie et dans le Pacifique à Jakarta, le but étant d’examiner le renforcement de la coopération en matière de conservation de l’environnement et de création de réserves naturelles, selon le site Internet de l’ICESCO.

Lors de la première réunion, tenue vendredi 23 décembre 2022 à Bogor en Indonésie, ont été examinées les perspectives de coopération entre l’ICESCO et la Commission indonésienne pour l’homme et la biosphère, afin de promouvoir la préservation de l’environnement et des ressources naturelles dans les pays du monde islamique, et ce, par la mise à profit des expériences réussies de l’Indonésie en matière de préservation de la nature, de création de réserves naturelles et de renforcement des capacités dans ce domaine.

L’ICESCO était représentée à cette réunion par Dr Foued El Ainy, expert au Secteur des Sciences et de la Technologie, qui a présenté les programmes et initiatives de l’Organisation concernant la préservation de l’environnement, l’adaptation aux changements climatiques et la promotion de la transition verte, tandis que Dr Yohanes Purwanto, Président de la Commission indonésienne pour l’homme et la biosphère, ainsi que sa délégation, ont souligné leur volonté de coopérer avec l’ICESCO, notamment dans le renforcement des capacités en matière d’environnement.

Lors de la rencontre de Dr El Ainy avec M. Fukuhara Ryuichi, conseiller en sciences naturelles au Bureau régional de l’UNESCO à Jakarta, les deux parties ont examiné la coopération pour la mise en œuvre d’activités dans les domaines d’intérêt commun, en particulier la préservation de la biodiversité et des écosystèmes et la promotion de la culture environnementale.