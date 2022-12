Leyla Aliyeva publie des photos relatives aux préparatifs du Nouvel an

Bakou, 28 décembre, AZERTAC

Leyla Aliyeva, fondatrice et présidente de l’Association IDEA et vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, a publié sur son compte de réseau social des photos relatives aux préparatifs du Nouvel An dans la capitale azerbaïdjanaise.

L’AZERTAC présente les mêmes photos.