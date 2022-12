WhatsApp ne fonctionnera plus sur près de 50 smartphones dès le 31 décembre

Bakou, 28 décembre, AZERTAC

Dès le 31 décembre, WhatsApp cessera de fonctionner sur près de 50 smartphones, tels que Samsung Galaxy S2 et S3 mini, iPhone 5 et 5c, Huawei Asecnd Mate et P1.

« Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents », se justifie WhatsApp.