L’OIM et l’UE aideront plus de 700.000 Ukrainiens à passer l’hiver

Bakou, 28 décembre, AZERTAC

Alors que les températures en Ukraine sont tombées en dessous de zéro et que l’on s’attend à ce qu’elles baissent encore, l’Organisation internationale pour les migrations a reçu financement humanitaire de l’Union européenne, afin d’apporter une aide multisectorielle à plus de 700.000 Ukrainiens pendant les mois d’hiver, selon le site officiel de l’ONU.

L’aide comprend la remise en état des centres collectifs accueillant les personnes déplacées, l’amélioration de l’approvisionnement en eau, des systèmes d’évacuation des eaux usées et de chauffage. Le dispositif permettra également la réparation des maisons endommagées, ainsi que la distribution de couvertures calorifuges, de kits de literie, de matelas et d’articles d’hygiène.

« Les personnes déplacées et affectées par la guerre seront confrontées à des défis nouveaux et croissants alors que la guerre se prolonge et que l’hiver s’installe en Ukraine », a déclaré Anh Nguyen, chef de mission de l’OIM en Ukraine.

Seuls 7 % des Ukrainiens interrogés envisagent activement de partir pendant l’hiver

L’aide financée par l’UE permettra également à l’OIM de fournir des combustibles et une aide en espèces pour aider les familles à rester au chaud pendant la période de froid. L’agence onusienne stockera des articles critiques afin que les personnes touchées par la guerre en Ukraine puissent continuer à être secourues.

La dernière enquête de l’OIM montre qu’en dépit des multiples attaques contre le réseau électrique et l’infrastructure de chauffage du pays, les Ukrainiens prévoient de passer l’hiver sur place. Seuls 7 % des personnes interrogées dans le pays envisagent activement de partir.

Dans le même temps, les ressources privées nécessaires à la survie de la population se raréfient, puisque 43 % des familles ukrainiennes ont complètement épuisé leurs économies. « Les personnes vulnérables en Ukraine traversent l’hiver le plus difficile », a affirmé Claudia Amaral, responsable de l’aide humanitaire de l’UE en Ukraine, relevant que les attaques contre les infrastructures énergétiques privent « des millions de personnes d'un accès fiable à l’électricité, au chauffage et à l’eau ».

Des travaux de réparation dans 375 sites collectifs et 5.800 maisons privées

Au total, les équipes mobiles de l’OIM effectueront des travaux de réparation dans 375 sites collectifs et institutions sociales, améliorant l’isolation, réparant les toits qui fuient, remplaçant les fenêtres cassées, les radiateurs déficients, et installant des douches supplémentaires. L’OIM remettra à neuf 5.800 maisons privées et distribuera des kits d’abris d’urgence pour permettre aux habitants d’effectuer eux-mêmes les améliorations nécessaires.

L’Agence onusienne basée à Genève soutiendra également les municipalités dans les zones récemment reprises par le gouvernement ukrainien en fournissant des matériaux de construction et des générateurs.

Environ 18 millions d’Ukrainiens, soit 40 % de la population du pays, ont besoin d’une aide humanitaire, selon les estimations du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Les attaques incessantes contre les infrastructures critiques de l’Ukraine ont multiplié les effets dévastateurs de la guerre et les risques pour les personnes les plus touchées.