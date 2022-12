L’ICESCO organise la deuxième session du symposium international sur les sciences spatiales et de l’atelier de formation à la conception d’un CanSat au Burkina Faso

Bakou, 28 décembre, AZERTAC

Les travaux de la deuxième session du symposium international sur les sciences spatiales et de l’atelier de formation à la conception d’un satellite éducatif (CANSAT), tenus par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), en partenariat avec le ministère burkinabais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, et accueillis par l’Université Norbert Zongo d’Ouagadougou, ont été lancés sous le thème « Bâtir une main-d’œuvre mondiale pour l’avenir », et ce, au profit d’étudiants de divers pays africains et en présence d’une pléiade de responsables et d’experts internationaux dans le domaine des sciences spatiales, selon le site Internet de l’ICESCO.

La séance d’ouverture du symposium international, dont les travaux ont débuté mardi 27 décembre 2022 et s’étaleront sur trois jours, a commencé par l’allocution de Dr Issa Abdo Mawla, président de l’Université Norbert Zongo, dans laquelle il a souligné que l’événement est le fruit d’un effort conjoint qui concrétise la volonté des partenaires de développer les sciences et technologies spatiales au Burkina Faso, en saluant les efforts de l’ICESCO pour encourager ses États membres à investir dans les sciences modernes.

Pour sa part, Dr Frédéric Ouattara, ancien ministre burkinabais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a salué les efforts de l’ICESCO pour développer les sciences spatiales et sa contribution à faire du Burkina Faso l’un des pays africains leaders dans ce domaine. De son côté, Dr Muhammad Sharif, conseiller au Secteur des Sciences et de la Technologie de l’ICESCO, a passé en revue les initiatives de l’Organisation pour soutenir les capacités des jeunes en matière de sciences et de technologie, en soulignant le besoin urgent de comprendre et de découvrir les sciences spatiales et d’employer ses applications afin de contribuer à la prospérité des sociétés.

Dans son allocution enregistrée, Mme Shelly Brunswick, responsable des opérations à l’American Space Corporation, a passé en revue les initiatives de la Fondation dans le domaine des sciences spatiales, en se félicitant de la grande coopération entre la Fondation et l’ICESCO.

Suite à quoi, il a été procédé au lancement d’ateliers pratiques pour initier les étudiants aux CanSats ainsi qu’aux applications utilisées dans la conception de tels modèles éducatifs, et les sensibiliser à l’importance d’employer les sciences spatiales et ses applications pour bâtir une main-d’œuvre à même d’édifier un avenir meilleur pour tous.