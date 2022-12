Hulusi Akar : La réunion avec la Syrie à Moscou sera bénéfique pour la stabilité et la paix de la région

Bakou, 29 décembre, AZERTAC

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a estimé, jeudi, que la réunion tripartite entre la Türkiye, la Russie et la Syrie, à Moscou, au niveau des ministères, sera bénéfique pour la paix et la stabilité dans la région, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Mercredi, le ministre Akar, et le chef des renseignements turcs (MIT), Hakan Fidan, se sont rendus à Moscou pour une série d'entretiens avec leurs homologues russes mais aussi syriens.

Ainsi, Akar et Fidan se sont réunis avec le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, et de Syrie, Ali Mahmoud Abbas, en plus des chefs des services de renseignement des trois pays.

« Lors de la réunion, nous avons discuté de la situation en Syrie et dans la région, et des mesures à prendre pour y instaurer au plus vite la paix, le calme et la stabilité », a déclaré Hulusi Akar.

« Le point principal que nous avons soulevé est la lutte contre le terrorisme, a-t-il expliqué. Nous avons rappelé que notre seul objectif est de lutter contre la menace terroriste, dans le respect de l'intégrité territoriale de nos voisins la Syrie et l’Irak. Nous voulons éliminer toute menace venant du PKK/YPG/PYD et de Daech en Syrie, et voulons minimiser le risque de nouvelles vagues migratoires depuis la Syrie. »

Le ministre turc a par ailleurs indiqué qu’Ankara défend une solution englobante dans le cadre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’ONU.