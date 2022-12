Bakou, 29 décembre, AZERTAC

Cent millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer en 2022. L’ONU a continué d’aider les personnes dans le besoin de multiples façons et de faire pression pour doter les migrants de moyens plus légaux et plus sûrs de chercher refuge hors de leurs pays.

Le chiffre de 100 millions, qui inclut les personnes fuyant les conflits, la violence, les violations des droits de l’homme et les persécutions, a été annoncé par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en mai et décrit par Filippo Grandi, le chef de l’agence, comme « un record qui n'aurait jamais dû exister ».

Ce chiffre est en hausse par rapport aux quelques 90 millions de 2021. Les flambées de violence et les conflits prolongés ont été des facteurs migratoires déterminants dans de nombreuses régions du monde, notamment en Ukraine, en Éthiopie, au Burkina Faso, en Syrie et au Myanmar.

Des milliers de migrants désespérés se sont dirigés principalement vers l’Europe, confiant leur vie à des trafiquants d’êtres humains et entreprenant des voyages périlleux à travers la Méditerranée, qui, trop souvent, se sont achevés tragiquement.

Au milieu de la tragédie et des difficultés que rencontrent tant de personnes, une lueur d’espoir est apparue en décembre quand le HCR a annoncé que la communauté internationale avaient promis quelque 1,13 milliard de dollars, un montant record, pour apporter un soutien aux personnes déplacées par la guerre, la violence et les violations des droits de l’homme.(ONU)