La Fondation Heydar Aliyev organise une fête pour les enfants

Bakou, 30 décembre, AZERTAC

La Fondation Heydar Aliyev a organisé une fête pour les enfants des martyrs de la Guerre patriotique, les résidents des orphelinats et des internats, les enfants handicapés et à besoins spécifiques au Palais de Gulustan à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel An.

La fête a été organisée avec la participation du Père Noël et des personnages de contes de fées préférés des enfants.

Enfin, des cadeaux de la Fondation Heydar Aliyev ont été offerts aux petits.

Cette fête qui a duré deux jours a laissé une impression inoubliable chez les enfants.