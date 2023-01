Vœux du président de la République pour la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an VIDEO

- Chers compatriotes,

Un an avant, en m’adressant au peuple azerbaïdjanais à l’occasion du Nouvel an, je me suis déclaré convaincu que l’an 2022 serait couronné de succès pour notre pays. Cela a été le cas. Toutes les tâches prévues ont été accomplies, l’Azerbaïdjan est devenu encore plus fort.

Nous avons consolidé encore davantage, sur le plan politique, la Victoire historique que nous avions remportée sur le champ de bataille deux ans avant. Lors des réunions de Prague et de Sotchi, en octobre dernier, l’Arménie a officiellement reconnu l’intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Je crois qu’après cela, toutes les conditions sont assurées pour la signature d’un traité de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et il peut être signé sur la base des cinq principes connus proposés par l’Azerbaïdjan.

Cette année, nous avons renforcé davantage notre puissance militaire et ce domaine fait toujours l’objet d’une grande attention. L’Azerbaïdjan a montré sa puissance militaire pendant la Seconde guerre du Karabagh et, en même temps, au cours des deux années qui ont suivi la guerre, nous avons obtenu un potentiel militaire encore plus grand grâce aux réformes menées, à la création de nouvelles unités militaires et à l’équipement de notre armée en armes et matériels modernes.

Quelques opérations militaires se sont effectuées cette année, et elles ont confirmé une fois de plus le haut niveau de notre capacité de combat. Les opérations de Farroukh, « Vengeance », ainsi que les affrontements survenus en direction de la frontière azerbaïdjano-arménienne en septembre se sont soldées par notre brillante victoire. À la suite des affrontements frontaliers, l’Azerbaïdjan a réussi à renforcer encore davantage ses positions sur de nombreuses hauteurs stratégiquement avantageuses.

Nous avons libéré la ville de Latchine le 26 août, bien avant la date prévue, et sommes retournés à la fois dans les villages de Zaboukh et Sous de la région de Latchine. C’est une grande réussite. Des travaux de construction et de restauration de grande envergure sont déjà en cours de réalisation dans la ville de Latchine. Je suis convaincu qu’en 2023, nous assurerons le retour des natifs de Latchine dans leur terre natale, les premiers anciens déplacés retourneront dans leur terre natale.

Parallèlement, la vie est déjà revenue à la normale dans le village d’Aghaly cette année. Le premier projet a été mis en œuvre et les habitants de Zenguilan sont retournés dans leur terre natale. C’est un événement historique. Car moins de deux ans après la guerre, seulement un an et demi plus tard, nous avons déjà assuré le retour des premiers anciens déplacés internes dans leurs terres natales et créé des conditions merveilleuses pour eux. Cela montre une fois de plus que notre État est fort et que notre volonté reste inchangée. En même temps, cela montre la grandeur de notre peuple. Cela montre que nos citoyens sont attachés à leurs terres ancestrales et ils désirent retrouver leur terre natale. Même les jeunes, les enfants et les écoliers qui n’ont jamais vu ces endroits sont revenus à Aghaly avec beaucoup d’enthousiasme, ce qui démontre une fois de plus la grandeur de notre peuple. Cela montre que les déplacés internes attendent avec impatience le jour de leur retour.

Le Programme du Grand retour est mis en œuvre avec succès. Dans quelques villes, les travaux de construction ont déjà bien avancé. Tout d’abord, à Choucha, ainsi que dans les villes d’Aghdam, Fuzouli, Zenguilan et Latchine, de vastes travaux de construction sont en cours de réalisation, des hôpitaux, des écoles et des immeubles résidentiels sont en cours de construction. De plus, les plans généraux de plus de 10 villages ont été approuvés et j’ai personnellement posé la première pierre de plusieurs villages. En général, je dois dire que les plans généraux de toutes nos villes et bourgs libérés ont été élaborés et approuvés. Tous les travaux se dérouleront selon ces plans. Dans le même temps, tous nos plans se reflètent dans le Programme du Grand retour, et je suis convaincu que des centaines de milliers d’anciens déplacés retourneront dans leur terre natale dans un proche avenir.

Certainement, parallèlement à cela, des travaux de déminage sont en cours. Malheureusement, l’Arménie ne nous a pas fourni de cartes précises des mines, environ 300 Azerbaïdjanais ont été tués ou grièvement blessés dans l’explosion de mines dans la période d’après-guerre.

Cette année, nous avons inauguré l’Aéroport international de Zenguilan. C’est le deuxième aéroport construit dans les terres libérées. Le troisième aéroport sera mis en service dans deux ans au maximum.

Dans le cadre de l’ouverture du couloir de Zenguézour, des travaux de grande envergure sont en cours de réalisation, des voies ferroviaires et des autoroutes sont en construction. L’ouverture du corridor de Zenguézour doit se réaliser absolument, que l’Arménie le veuille ou non. Nous avons fait preuve d’une forte volonté, tout se passe comme prévu. Notre demande est bien fondée et juste. Il doit y avoir et il y aura une liaison entre la partie principale de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhtchivan, qui en fait partie intégrante.

Dans les territoires libérés, nos bâtiments historiques, nos mosquées y comprises, sont entièrement restaurés et reconstruits. Les Arméniens ont complètement détruit 65 mosquées sur 67 pendant l’occupation, comme je l’ai déjà mentionné. La restauration et la reconstruction des mosquées a déjà été lancée, et celles qui nécessitent une rénovation sont en cours de réparation. Je voudrais indiquer le rôle principal de la Fondation Heydar Aliyev dans la construction et la réparation de nos monuments religieux. En fait, toutes les mosquées sont reconstruites par la Fondation Heydar Aliyev.

Bien sûr, pour parvenir à toutes ces réalisations, nous devons avoir une économie forte et l’indépendance économique est assurée depuis longtemps. Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan est l’un des rares pays du monde à être indépendant économiquement et politiquement. Si nous jetons un coup d’œil sur les indicateurs économiques de cette année, nous verrons que les résultats pour la période post-pandémique sont satisfaisants. L’économie a progressé d’environ 5%, le secteur hors hydrocarbures de plus de 9%. Dans le même temps, le PIB a atteint 130 milliards de dollars cette année, ce qui est une réalisation historique. Notre dette extérieure a considérablement diminué. Il y a quelques années, j’ai assigné cette tâche au gouvernement, à savoir que notre dette extérieure devrait être inférieure à 10% du PIB. L’année dernière, ce chiffre constituait 17%, selon les derniers résultats de l’année, la dette extérieure est de 9,5%. Je peux dire pour comparer que dans certains pays développés, la dette extérieure représente 100, 120, voire 150% du PIB. C’est-à-dire que nous ne dépendons pas entièrement des institutions financières internationales.

Nous espérons, bien sûr, que les organisations donatrices internationales prêteront leur attention à nous aussi. Car, de telles destructions n’ont jamais eu lieu dans l’histoire. Autrement dit, l’Azerbaïdjan a été confronté à l’urbicide, une grande catastrophe environnementale. Malheureusement, les organisations donatrices internationales ne nous ont accordé ni un manat ni un dollar. Personne ne nous aide, les organisations donatrices non plus, nous effectuons et effectuerons tous les travaux de restauration à nos frais.

Cette année, de nombreux événements importants ont eu lieu dans le domaine de l’énergie. Au milieu de l’année, un mémorandum de partenariat stratégique a été signé entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne en matière d’énergie. Ce mémorandum est déjà mis en œuvre, l’Azerbaïdjan augmente ses exportations de gaz naturel vers les marchés mondiaux. À la fin de cette année, le 17 décembre, un nouveau mégaprojet a été lancé. La pose d’un câble électrique au fond de la mer Noire permettra à l’Azerbaïdjan de jouer son rôle dans ce domaine à plus grande échelle. Car, le principal fournisseur de cette électricité sera l’Azerbaïdjan et ce sera de l’énergie verte. J’ai déjà dit à plusieurs reprises que le Karabagh et le Zenguézour oriental devraient être une zone d’énergie verte. Nous y parvenons déjà et y parviendrons. Dans le même temps, les importantes sources d’énergies renouvelables de l’Azerbaïdjan revêtent une grande importance pour notre pays ainsi que pour le monde. Le potentiel des sources d’énergies renouvelables approuvées constituent 184 000 mégawatts, dont 157 000 existent dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne. Autrement dit, cela fera de notre pays un partenaire indispensable dans le domaine de l’énergie.

Nous nous sommes engagés sérieusement dans le programme pour le développement régional. Cette année, j’ai effectué 30 visites dans les régions azerbaïdjanaises, dont 21 dans les territoires libérés.

L’an 2022, je l’ai déclaré Année de Choucha. Nous avons célébré le 270e anniversaire de Choucha à grande échelle et en grande pompe. L’an 2023 a été déclaré Année Heydar Aliyev. L’année prochaine, nous célébrerons le centenaire de la naissance du leader national. Notre plus grand respect pour la mémoire d’Heydar Aliyev est notre fidélité à sa ligne politique. Nous avançons via ce parcours, et aujourd'hui les réalités de l’Azerbaïdjan, ses succès et ses victoires sont à la base de ce parcours.

Aujourd’hui, c’est la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde. Je salue sincèrement tous nos compatriotes vivant dans le monde et leur souhaite plein succès. Ils savent que l’Azerbaïdjan est un Etat indépendant fort et qu’il les soutient. Je suis sûr que les Azerbaïdjanais vivant à l’étranger sont fiers d’être enfants de l’Azerbaïdjan indépendant et victorieux.

Le Congrès des Azerbaïdjanais du monde organisé cette année à Choucha a été un événement historique. La tenue de ce congrès à Choucha revêtait une signification symbolique. Je suis sûr que les Azerbaïdjanais du monde, la majorité absolue d’entre eux, s’uniront tout comme les citoyens azerbaïdjanais qui sont unis comme les cinq doigt de la main. En tout cas, l’Azerbaïdjan, en tant qu’Etat fort, est un grand soutien pour eux.

Chers compatriotes,

Je vous présente mes vœux chaleureux pour le Nouvel An et la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde, vous souhaite bonne santé et plein succès.

Joyeuses fêtes !