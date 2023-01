Le président azerbaïdjanais : Au cours des deux années qui ont suivi la guerre, nous avons obtenu un potentiel militaire encore plus grand

Bakou, 31 décembre, AZERTAC

Cette année, nous avons renforcé davantage notre puissance militaire et ce domaine fait toujours l’objet d’une grande attention, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en adressant ses vœux au peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

Le chef de l’Etat a noté que l’Azerbaïdjan avait montré sa puissance militaire pendant la Seconde guerre du Karabagh, ajoutant qu’au cours des deux années postérieures à la guerre, le pays avait obtenu un potentiel militaire encore plus grand grâce aux réformes menées, à la création de nouvelles unités militaires et à l’équipement de l’armée azerbaïdjanaise en armes et matériels modernes.