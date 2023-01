Ilham Aliyev : À la suite des affrontements frontaliers, l’Azerbaïdjan a renforcé ses positions sur des hauteurs stratégiquement avantageuses

Bakou, 31 décembre, AZERTAC

« Quelques opérations militaires se sont effectuées cette année, et elles ont confirmé une fois de plus le haut niveau de notre capacité de combat. Les opérations de Farroukh, « Vengeance », ainsi que les affrontements survenus en direction de la frontière azerbaïdjano-arménienne en septembre se sont soldées par notre brillante victoire », a souligné le président de la République Ilham Aliyev en présentant ses vœux à son peuple à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

Ilham Aliyev a estimé qu’à la suite des affrontements frontaliers, l’Azerbaïdjan avait réussi à renforcer encore davantage ses positions sur de nombreuses hauteurs stratégiquement avantageuses.