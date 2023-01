Le président de la République : En 2023, nous assurerons le retour des natifs de Latchine dans leur terre natale

Bakou, 31 décembre, AZERTAC

Nous avons libéré la ville de Latchine le 26 août, bien avant la date prévue, et sommes retournés à la fois dans les villages de Zaboukh et Sous de la région de Latchine. C’est une grande réussite, a souligné le président Ilham Aliyev en s’adressant à son peuple à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

Il a fait savoir que des travaux de construction et de restauration de grande envergure étaient déjà en cours de réalisation dans la ville de Latchine. Il s’est déclaré convaincu qu’en 2023, le retour des natifs de Latchine dans leur terre natale serait assuré, que les premiers anciens déplacés retourneraient dans leur terre natale.