Le président Ilham Aliyev : Le retour des natifs de Zenguilan dans leur terre natale est un événement historique

Bakou, 31 décembre, AZERTAC

« La vie est déjà revenue à la normale dans le village d’Aghaly cette année. Le premier projet a été mis en œuvre et les natifs de Zenguilan sont retournés dans leur terre natale », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en adressant ses vœux au peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

« C’est un événement historique. Car moins de deux ans après la guerre, seulement un an et demi plus tard, nous avons déjà assuré le retour des premiers anciens déplacés internes dans leurs terres natales et créé des conditions merveilleuses pour eux. Cela montre une fois de plus que notre État est fort et que notre volonté reste inchangée. En même temps, cela montre la grandeur de notre peuple. Cela montre que nos citoyens sont attachés à leurs terres ancestrales et ils désirent retrouver leur terre natale. Même les jeunes, les enfants et les écoliers qui n’ont jamais vu ces endroits sont revenus à Aghaly avec beaucoup d’enthousiasme, ce qui démontre une fois de plus la grandeur de notre peuple », a souligné le chef de l’Etat, ajoutant cela montrait que les déplacés internes attendaient avec impatience le jour de leur retour.