Ilham Aliyev : Le Programme du Grand retour est mis en œuvre avec succès

Bakou, 31 décembre, AZERTAC

« Le Programme du Grand retour est mis en œuvre avec succès. Dans quelques villes, les travaux de construction ont déjà bien avancé. Tout d’abord, à Choucha, ainsi que dans les villes d’Aghdam, Fuzouli, Zenguilan et Latchine, de vastes travaux de construction sont en cours de réalisation, des hôpitaux, des écoles et des immeubles résidentiels sont en construction », a souligné le président de la République Ilham Aliyev en présentant ses vœux aux Azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

Le chef de l’Etat a fait savoir que les plans généraux de plus de 10 villages avaient été approuvés et qu’il avait personnellement posé la première pierre de plusieurs villages.

« En général, je dois dire que les plans généraux de toutes nos villes et bourgs libérés ont été élaborés et approuvés. Tous les travaux se dérouleront selon ces plans. Dans le même temps, tous nos plans se reflètent dans le Programme du Grand retour, et je suis convaincu que des centaines de milliers d’anciens déplacés retourneront dans leur terre natale dans un proche avenir », a-t-il précisé.

« Parallèlement à cela, des travaux de déminage sont en cours. Malheureusement, l’Arménie ne nous a pas fourni de cartes précises des mines, environ 300 Azerbaïdjanais ont été tués ou grièvement blessés dans l’explosion de mines dans la période d’après-guerre », a souligné le président Ilham Aliyev.