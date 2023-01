Le président Aliyev : L’ouverture du corridor de Zenguézour doit se réaliser absolument, que l’Arménie le veuille ou non

Bakou, 31 décembre, AZERTAC

« Cette année, nous avons inauguré l’Aéroport international de Zenguilan. C’est le deuxième aéroport construit dans les terres libérées. Le troisième aéroport sera mis en service dans deux ans au maximum », a annoncé le président Ilham Aliyev en s’adressant à son peuple à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

Le président azerbaïdjanais a fait savoir que dans le cadre de l’ouverture du corridor de Zenguézour, des travaux de grande envergure étaient en cours de réalisation, des voies ferroviaires et des autoroutes étaient en construction.

« L’ouverture du corridor de Zenguézour doit se réaliser absolument, que l’Arménie le veuille ou non. Nous avons fait preuve d’une forte volonté, tout se passe comme prévu. Notre demande est bien fondée et juste. Il doit y avoir et il y aura une liaison entre la partie principale de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhtchivan, qui en fait partie intégrante », a souligné Ilham Aliyev.