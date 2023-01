Le président Aliyev : La Fondation Heydar Aliyev joue un rôle principal dans la construction et la réparation de nos monuments religieux

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

« Dans les territoires libérés, nos bâtiments historiques, nos mosquées y comprises, sont entièrement restaurés et reconstruits », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev en présentant ses vœux aux Azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

Le chef de l’Etat a souligné que les Arméniens avaient complètement détruit 65 mosquées sur 67 pendant l’occupation.

« La restauration et la reconstruction des mosquées a déjà été lancée, et celles qui nécessitent une rénovation sont en cours de réparation. Je dois mentionner le rôle principal de la Fondation Heydar Aliyev dans la construction et la réparation de nos monuments religieux. En fait, toutes les mosquées sont reconstruites par la Fondation Heydar Aliyev », a dit le président azerbaïdjanais.