Le président azerbaïdjanais : Nous effectuons et effectuerons tous les travaux de restauration à nos frais

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

« Nous espérons, bien sûr, que les organisations donatrices internationales concentreront leur attention à nous aussi. Car, de telles destructions n’ont jamais eu lieu dans l’histoire », a souligné le président Ilham Aliyev en s’adressant au peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

Le chef de l’Etat a fait savoir que l’Azerbaïdjan était confronté à l’urbicide, une grande catastrophe environnementale, et a déclaré : « Malheureusement, les organisations donatrices internationales ne nous ont accordé ni un manat ni un dollar. Personne ne nous aide, les organisations donatrices non plus, nous effectuons et effectuerons tous les travaux de restauration à nos frais ».