Evénements marquants de l’année écoulée - CHRONOLOGIE

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

L’année 2022, qui va toucher à sa fin, s’est inscrite dans l’histoire d’Azerbaïdjan comme une nouvelle page pleine de succès. Malgré la crise socio-économique mondiale, pendant l'année écoulée l’économie azerbaïdjanaise s’est accrue d’environ 5%, le produit intérieur brut a atteint un niveau record de 130 milliards de manats.

Grâce à la politique clairvoyante d’Ilham Aliyev, président de la République et Commandant suprême des armées azerbaïdjanaises, la victoire du Karabagh a été renforcée sur le plan politique et diplomatique et les principaux objectifs fixés ont été atteints. La puissance militaire de l'Azerbaïdjan a encore été augmentée. Les opérations de Farroukh et « Vengeance », couronnées de succès, en ont constitué une confirmation évidente. À la suite des affrontements survenus en direction de la frontière azerbaïdjano-arménienne en septembre, nos positions sur des hauteurs stratégiquement avantageuses ont été renforcées encore davantage.

Dans le prolongement de la Victoire du Karabagh, nous avons libéré durant l'année écoulée la ville de Latchine, les villages de Zaboukh et Sous de la région de Latchine. La vie est déjà revenue à la normale dans le village d’Aghaly cette année. Le deuxième aéroport a été mis en service dans les terres libérées. Le Programme du Grand retour est actuellement mis en œuvre avec succès. Des travaux de grande envergure sont en cours dans le cadre de l’ouverture du corridor de Zenguézour.

Comme vous pouvez le voir, 2022 est une année pleine d'événements et de réalisations importants. L’AZERTAC présente des informations sur ces événements importants de l’année écoulée par ordre chronologique.

Le 5 janvier. Le président de la République Ilham Aliyev a signé un décret portant déclaration de l’an 2022 Année de Choucha en Azerbaïdjan

https://azertag.az/fr/xeber/france-1967640

Le 13 janvier. La cérémonie d'inauguration de la centrale éolienne Khyzy-Abchéron, d’une puissance de 240 MW, qui sera construite en Azerbaïdjan par la société ACWA Power du Royaume d’Arabie saoudite, s’est tenue au palais de Gulustan.

https://azertag.az/fr/xeber/1974264

Le 18 janvier. La cérémonie d’inauguration de la statue du philanthrope azerbaïdjanais Hadji Zeynalabdin Taghiyev, s’est tenue à Bakou. Le président Ilham Aliyev a participé à l’inauguration.

https://azertag.az/fr/xeber/france-1978394

Le 24 janvier. Les premiers bus Bakou-Choucha-Bakou et Bakou-Aghdam-Bakou ont quitté la Gare routière internationale de Bakou.

https://azertag.az/fr/xeber/1983467

Le 2 février. Le Forum des Jeunes, consacré au 25e anniversaire de la Journée de la jeunesse azerbaïdjanaise s’est tenue à Bakou. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a participé au forum.

https://azertag.az/fr/xeber/france-1997528

Le 22 février. La déclaration sur « l'Interaction d’alliance entre la République d'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie » a été signée à Moscou.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2024849

Le 20 mars. Un site militaire du ministère de la Défense a ouvert ses portes dans le bourg de Sougovouchan de la région de Terter. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé à la cérémonie d’inauguration.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2062439

Le 31 mars. L'Organisation internationale pour la culture turque (TURKSOY) a élu la ville de Choucha « capitale culturelle du monde turcique ».

https://azertag.az/fr/xeber/france-2072825

Le 2 avril. La première pierre de l’Université italo-azerbaïdjanaise a été posée à Bakou à l'initiative du président Ilham Aliyev.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2076464

Les 22 et 23 avril. Le 5e Congrès des Azerbaïdjanais du monde s’est tenu dans la ville de Choucha. Plus de 400 représentants de la diaspora provenant de 65 pays ont participé dans le Congrès.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2105045

Le 10 mai. Le président Ilham Aliyev a participé à l’inauguration du Centre de gestion numérique de Choucha de la Société anonyme ouverte Azerisiq dans la ville de Choucha.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2128925

Le 12 mai. L’ouverture de 5e édition du Festival folklorique international « Kharybulbul » s’est tenue à Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2131079

Le 17 mai. La 3e Conférence générale de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation de coopération économique s’est tenue à Bakou.

https://azertag.az/fr/xeber/2138072

Le 23 mai. Le président Ilham Aliyev a signé un décret portant Création de la Commission d'État sur la délimitation des frontières entre la République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2147429

Le 26 mai. La première pierre de la gare de Soltanly de la ligne ferroviaire Horadiz-Aghbend dans le territoire de la région de Djabraïl a été posée. Selon le projet, il est prévu de construire, le long de la voie ferrée, 9 gares, 3 tunnels, 41 ponts, environ 300 installations d'ingénierie artificielle, des systèmes de communication et de signalisation et de l'électricité.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2152259

Les 26 et 29 mai. Bakou a accueilli pour la première fois le TEKNOFEST Azerbaïdjan. Le festival de l'aérospatiale et de la technologie TEKNOFEST a été organisé par le ministère turc de l'Industrie et de la Technologie et la Fondation « Equipe technologique de Türkiye » dirigée par Selçuk Bayraktar. Le premier « TEKNOFEST » hors de Türkiye a été organisé en Azerbaïdjan.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2151422

Le 28 mai. Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Turquie, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan, ont pris part au festival de l’aérospatial et de la technologie TEKNOFEST Azerbaïdjan, organisé à Bakou.

https://azertag.az/fr/xeber/2155103

Les 1er et 3 juin. La semaine de l'énergie de Bakou, considérée l'événement le plus prestigieux dans le secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie de la région caspienne, s'est tenue à Bakou. La semaine de l'énergie de Bakou a réuni trois événements majeurs sous sa marque : le 27e salon international du pétrole et du gaz de la mer Caspienne, le 10e anniversaire des expositions internationales sur l'énergie et les énergies renouvelables de la mer Caspienne et le Forum de l'énergie de Bakou.

https://azertag.az/fr/xeber/2161742

Les 10 et 12 juin. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 s’est tenu à Bakou. Dix écuries (deux pilotes pour chacune) ont disputé la course.

https://azertag.az/fr/xeber/2172659

Le 29 juin. Le VIe sommet des chefs d’Etat des pays riverains de la mer Caspienne a eu lieu à Achgabat. Le président Ilham Aliyev a participé au sommet.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2197868

Le 30 juin. La Conférence de Bakou du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés a entamé ses travaux. La Déclaration de Bakou a été approuvée.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2198663

Le 14 juillet. Les Journées de la poésie de Vaguif se sont tenues à Choucha.

https://azertag.az/fr/xeber/2214032

Le 18 juillet. L’Azerbaïdjan et l’Union européenne signent un mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique en matière d’énergie. Le mémorandum d’entente a été signé par M. Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, et Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

https://azertag.az/fr/xeber/2219132

Le 19 juillet. Les résidents du village d’Aghaly sont retournés dans leur terre ancestrale.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2220125

Le 3 août. L'armée azerbaïdjanaise a effectué l’opération «Vengeance». Les hauteurs Qyrkhqyz, Sarybaba et un certain nombre d'autres hauteurs stratégiquement importantes le long de la chaîne du Karabagh dans le Petit Caucase ont été pris sous contrôle.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2239718

Le 6 août. L’armée azerbaïdjanaise a pris le contrôle de la montagne de Bouzdoukh et des hauteurs aux alentours.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2242931

Le 9 août. La cérémonie d’ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique a eu lieu à Konya, en Türkiye. Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont assisté à la cérémonie d’ouverture.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2246612

Le 17 août. Une statue de Muslum Magomaïev, chanteur de renommée mondiale, a été inaugurée dans le Parc national en bord de mer à Bakou

https://azertag.az/fr/xeber/france-2255801

Le 26 août. L’armée azerbaïdjanaise est entrée dans la ville de Latchine

https://azertag.az/fr/xeber/france-2267105

Le 6 septembre. Les salons internationaux ADEX et Securex Caspian ont ouvert leurs portes aux visiteurs à Bakou. Le président de la République Ilham Aliyev a visité le 4e Salon international « ADEX » et le 13e Salon « Sécurex Caspian ».

https://azertag.az/fr/xeber/france-2279963

https://azertag.az/fr/xeber/france-2279672

Le 12 septembre. Les unités des forces armées arméniennes ont commis, dans la nuit, un acte de provocation à grande échelle en direction de Dachkessen, Kelbédjer et Latchine, à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. À la suite des mesures urgentes prises par les unités azerbaïdjanaises pour empêcher immédiatement ces actes, un affrontement s’est déclenché. Afin d'empêcher la provocation des forces armées arméniennes et les menaces militaires contre le territoire et la souveraineté de l'Azerbaïdjan, et d'assurer la sécurité du personnel militaire azerbaïdjanais, y compris les travailleurs civils impliqués dans les travaux d'infrastructure sur le territoire des régions de Kelbédjer et Latchine, des mesures de rétorsion décisives sont prises par les unités de l’armée azerbaïdjanaise déployées dans cette direction. Les mesures nécessaires ont été prises pour réduire au silence les points de tir des forces armées arméniennes et empêcher l'extension des affrontements.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2288507

Le 21 septembre. Le président Ilham Aliyev a posé la première pierre de la Sous-station électrique « Latchine », d’une puissance de 110/35/10 kV, dans la ville de Latchine.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2301422

Le 29 septembre. L’an 2023 a été déclaré Année Heydar Aliyev en Azerbaïdjan.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2312996

Le 1er octobre. La cérémonie du lancement de l’interconnexion gazière Grèce-Bulgarie (IGB) s’est tenue à Sofia, en Bulgarie. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a pris part à la cérémonie.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2315654

Le 5 octobre. Le Forum national d’urbanisme d’Azerbaïdjan sur le thème « Les Objectifs de développement durable » et « Le Nouvel agenda urbain », en tant que force motrice dans la restauration et la reconstruction en période post-conflit » a débuté à Aghdam.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2320565

Le 20 octobre. L’Aéroport international de Zenguilan a ouvert ses portes. La cérémonie inaugurale a été marquée par la présence des présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Türkiye, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2342495

Le 1er novembre. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a participé, en tant qu’invité d'honneur, au 31e Sommet de la Ligue arabe, tenu en Algérie.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2359265

Les 5-6 décembre. Des exercices conjoints des militaires azerbaïdjanais et turcs ont eu lieu dans la ville de Bakou, ainsi que sur les territoires des régions d’Astara, Djabraïl et Imichli, le long de la frontière sud du pays.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2397188

Le 7 décembre. Le président Ilham Aliyev a participé à la cérémonie de lancement du tanker « Académicien Khochbakht Youssifzadé », construit à l’usine de construction navale de Bakou.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2400080

Le 13 décembre. Le président Ilham Aliyev a participé à la cérémonie d’envoi des jackets pour la plateforme « Azéri-Merkezi-Serqi » à la mer, tenue à l’Usine de fabrication des plateformes offshore Heydar Aliyev à Bakou.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2407079

Le 17 décembre. A Bucarest s’est tenue la cérémonie de signature de « l’Accord de partenariat stratégique en matière de développement et de transmission de l’énergie verte entre les gouvernements azerbaïdjanais, géorgien, roumain et hongrois ». L’accord a été signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le Premier ministre roumain Nicolae Ciuca, le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili et le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2413964

Le 23 décembre. Le dépôt électrique « Khodjassen » et la station éponyme du métro de Bakou ont été inaugurés. La station « Khodjassen » est la quatrième station située sur la ligne violette et le dépôt électrique « Khodjassen » est le deuxième dépôt du métro de Bakou.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2421629

Le 28 décembre. Le président Ilham Aliyev a participé à l’inauguration du Centre DOST №5 de l’Agence de sécurité sociale durable et rapide relevant du Ministère du Travail et de la Protection sociale, situé dans l’arrondissement Khataï de Bakou.

https://azertag.az/fr/xeber/france-2427806