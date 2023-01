Le président de la République : Les sources d’énergies renouvelables de l’Azerbaïdjan revêtent une grande importance pour le monde

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

« Pendant l'année écoulée, de nombreux événements importants ont eu lieu dans le domaine de l’énergie. Au milieu de l’année, un mémorandum de partenariat stratégique a été signé entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne en matière d’énergie. Ce mémorandum est déjà mis en œuvre, l’Azerbaïdjan augmente ses exportations de gaz naturel vers les marchés mondiaux », a précisé le président Ilham Aliyev en présentant ses vœux à son peuple à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

Ilham Aliyev a dit qu’un nouveau mégaprojet avait été lancé à la fin de l’année écoulée, le 17 décembre.

« La pose d’un câble électrique au fond de la mer Noire permettra à l’Azerbaïdjan de jouer son rôle dans ce domaine à plus grande échelle. Car, le principal fournisseur de cette électricité sera l’Azerbaïdjan et ce sera de l’énergie verte. J’ai déjà dit à plusieurs reprises que le Karabagh et le Zenguézour oriental devraient être une zone d’énergie verte. Nous y parvenons déjà et y parviendrons. Dans le même temps, les importantes sources d’énergies renouvelables de l’Azerbaïdjan revêtent une grande importance pour notre pays ainsi que pour le monde. Le potentiel des sources d’énergies renouvelables approuvées constituent 184 000 mégawatts, dont 157 000 existent dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne », a fait savoir le président de la République.

Il a dit que cela ferait de l’Azerbaïdjan un partenaire indispensable dans le domaine de l’énergie.