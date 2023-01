Ilham Aliyev : Les Azerbaïdjanais vivant à l’étranger sont fiers d’être enfants de l’Azerbaïdjan indépendant et victorieux

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

« Aujourd’hui, c’est la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde. Je salue sincèrement tous nos compatriotes vivant dans le monde et leur souhaite plein succès. Ils savent que l’Azerbaïdjan est un Etat indépendant fort et qu’il est à leurs côtés », a fait savoir le président de la République Ilham Aliyev en présentant ses vœux aux Azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

Ilham Aliyev s’est dit convaincu que les Azerbaïdjanais vivant à l’étranger étaient fiers d’être enfants de l’Azerbaïdjan indépendant et victorieux.

Il a qualifié d’événement historique le Congrès des Azerbaïdjanais du monde organisé cette année à Choucha. Il a ajouté : « La tenue de ce congrès à Choucha revêtait une signification symbolique. Je suis sûr que les Azerbaïdjanais du monde, la majorité absolue d’entre eux, s’uniront tout comme les citoyens azerbaïdjanais qui sont unis comme les cinq doigts de la main. En tout cas, l’Azerbaïdjan, en tant qu’Etat fort, est un grand soutien pour eux ».