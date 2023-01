Leyla Aliyeva partage une publication sur Instagram à l’occasion du Nouvel An

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, a publié une publication sur sa page Instagram à l’occasion du Nouvel an.

« Bonne année ! Qu’Allah vous accorde à tous la santé, le bonheur et beaucoup d’amour ! Je souhaite que nous puissions faire de nombreuses bonnes actions ensemble et rendre radieux ce monde ! Merci pour votre amour et votre soutien ! Je vous aime beaucoup ! », lit-on dans la publication de Leyla Aliyeva.