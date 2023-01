Le président azerbaïdjanais : La promotion des traditions de tolérance fait partie des axes prioritaires de notre politique publique

Bakou, 4 janvier, AZERTAC

« Les représentants de différentes nations et croyances religieuses ont historiquement vécu dans la paix et la tranquillité en Azerbaïdjan, où règnent un climat d’amitié, de fraternité et une culture avancée de coexistence. Tous les citoyens ont des droits et libertés égaux, indépendamment de leur langue, leur religion et leur nationalité en Azerbaïdjan, qui est connu dans le monde comme un centre de multiculturalisme et a apporté une contribution significative au développement des relations inter-civilisationnelles », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message de félicitations adressé à la communauté chrétienne orthodoxe d’Azerbaïdjan.

« La préservation et la promotion de la diversité culturelle, les principes suprêmes de l’humanisme et les traditions de tolérance, qui se sont forgés dans notre société depuis des centaines d’années, font partie des axes prioritaires de notre politique publique », a noté le chef de l’Etat.

« Je vous félicite sincèrement ainsi que toute la communauté chrétienne d’Azerbaïdjan à l’occasion de Noël et je vous adresse à tous mes vœux les plus sincères de bonheur et de prospérité.

Je tiens à souligner avec un sentiment de satisfaction extrême que nos compatriotes chrétiens, comme tous les autres groupes ethniques et religieux vivant en Azerbaïdjan, préservent leurs traditions, leur langue et leur culture, sont étroitement impliqués dans tous les domaines de notre vie publique et politique, et remplissent leurs devoirs civiques dans les grands processus de développement et de construction en cours dans notre république.

Noël est un symbole de renouveau, de pureté, de miséricorde et de bienveillance. A l’occasion de ce jour saint, je vous félicite une fois de plus et je souhaite à vos familles bonheur et abondance », a souligné le président Ilham Aliyev.