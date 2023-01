L’ICESCO participe à la 1ère Conférence internationale sur l’enseignement de la langue et de la littérature arabes en Malaisie

Bakou, 4 janvier, AZERTAC

Le Centre de la langue arabe pour les non arabophones de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a participé à la 1ère Conférence internationale sur l’enseignement de la langue et de la littérature arabes, tenue par l’Université Sultan Azlan Shah à Kuala kangsar en Malaisie, sous le thème : « Promouvoir l’enseignement de la langue et de la littérature arabes : efforts et résultats », et parrainée par le Bureau de l’Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane en Malaisie, selon le site Internet de l’ICESCO.

La Conférence, dont les travaux ont débuté le 3 janvier 2023, vise à mettre en évidence les efforts déployés, à évaluer et mettre à profit les expériences des individus et des institutions dans l’enseignement de l’arabe, à évaluer les programmes et applications électroniques et à réviser les manuels et cursus d’enseignement de la langue et de la littérature arabes.

Le Centre de l’ICESCO de la langue arabe pour les non arabophones était représenté à cette Conférence par son Chef, Dr Majdi Haji Ibrahim, qui a prononcé une allocution sur les efforts de l’Organisation dans l’enseignement et la diffusion de la langue arabe, ainsi que ses programmes et projets et ses expériences d’appui aux projets nationaux et initiatives internationales en matière d’enseignement et de diffusion de la langue arabe dans les États membres et non membres. Il s’agit notamment du projet de création de centres pédagogiques nationaux spécialisés, du projet d’établissement de pôles de formation distingués et du projet de création de chaires scientifiques et de formation en langue arabe.

La séance d’ouverture de la Conférence a vu la participation de Dr Dato’ Nordin bin Kardi, Directeur de l’Université Sultan Azlan Shah, de Dr Mahmoud Ismail Salih, ancien Secrétaire général du Centre international Roi Abdullah bin Abdulaziz au service de la langue arabe, et de Dr Hamdi Arslan, Directeur du Centre d’études arabes et de débats en République de Turquie. Y ont également pris part nombre de représentants d’organisations et de centres internationaux, ainsi que des chercheurs et universitaires du monde entier.