Le Secrétaire général de l’OCI appelle à élargir les sources du Fonds de solidarité islamique

Bakou, 5 janvier, AZERTAC

L’Organisation de coopération islamique a tenu la 66ème session du Conseil permanent du Fonds de solidarité islamique, ce mercredi 4 janvier 2023, au siège du Secrétariat général de l’Organisation à Djeddah, selon le site Internet de l’OCI.

L’auditoire a écouté l’allocution de Son Excellence le Secrétaire général de l’OCI, M. Hissein Brahim Taha, dans laquelle il a appelé au renforcement au soutien du Fonds. Le Secrétaire général a souligné que le Fonds de solidarité est l'une des plus importantes institutions caritatives islamiques existantes et a appelé tous les États membres à lui fournir un soutien financier dans le but de mettre en œuvre le principe de solidarité islamique, notant que cela devrait être le devoir de chacun sans exception.

S.E. M. Hissein Taha a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux pays qui ont fait don au Fonds dans le cadre de ses nombreuses missions humanitaires nobles pour lesquelles il a été créé, par le biais de projets humanitaires dans les États membres, en particulier les pays les moins avancés (PMA) et les pays comprenant des groupes et minorités musulmans dans tous les secteurs, éducatifs, culturels, sanitaires, sociaux, religieux et autres.

Le Secrétaire général a exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance au Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz, et à son Prince héritier, Son Altesse Royale le Prince Muhammad bin Salman, ainsi qu’au gouvernement saoudien pour son soutien continu à l’Organisation et ses institutions, dont le Fonds de solidarité.

Il a souligné que le monde islamique a connu des crises humanitaires majeures au cours de l'année écoulée en raison de catastrophes naturelles et de conflits armés, soulignant que le Fonds a fait des efforts appréciables dans les limites des ressources financières disponibles pour aider à atténuer ces crises. Le Secrétaire général a noté que ces crises ne s’arrêteront pas au cours de l'année en cours, mais se multiplieront en raison des problèmes de changement climatique, en plus de la situation en Palestine, dans la région du Sahel, les pays du bassin du lac Tchad, la Somalie et d'autres régions, avertissant que la question nécessite d'élargir ses sources de revenus et de fournir davantage de ressources, en particulier celles liées aux urgences, dans le but de permettre au Fonds de fournir un soutien humanitaire pour aider les personnes affligées dans les États membres.