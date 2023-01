Le Ministère des Affaires étrangères : Il est absurde que le ministère arménien des Affaires étrangères accuse l’Azerbaïdjan de la déportation

Bakou, 5 janvier, AZERTAC

Le fait que le ministère arménien des Affaires étrangères accuse l’Azerbaïdjan de la déportation et du nettoyage ethnique est non seulement une absurdité, mais aussi une tentative de dissimuler la politique systématique et continue de nettoyage ethnique commise par les Arméniens contre les Azerbaïdjanais sur le territoire arménien et azerbaïdjanais au 20e siècle, indique le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères en commentant la déclaration du 3 janvier 2023 du ministère arménien des Affaires étrangères.

Il est noté que la déportation et le nettoyage ethnique de près d’un million d’Azerbaïdjanais et les massacres commis par l’Arménie contre les Azerbaïdjanais depuis 1987, où les revendications territoriales contre l’Azerbaïdjan ont été avancées, constituent un fait historique. Dans le même temps, il convient de rappeler que même pendant la Guerre patriotique de 44 jours, le nombre de civils azerbaïdjanais tués dans les territoires loin de la zone de guerre était plusieurs fois supérieur au nombre présumé de civils arméniens morts. Tout cela démontre de manière irréfutable quel côté prenait pour cible la population civile.