Le président de la République et son épouse visitent le Centre de développement des enfants et jeunes à Bakou VIDEO

Bakou, 5 janvier, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont visité le Centre de développement des enfants et jeunes à Bakou, qui avait subi une rénovation et restauration fondamentale, où ils ont pris connaissance des conditions mises en place.

Le ministre des Sciences et de l’Education, Emin Emroullaïev, a informé le chef de l’Etat et son épouse des conditions créées dans le Centre de développement des enfants et jeunes.

Le centre comprend 44 ateliers, dont la danse, le théâtre, la peinture, les langues étrangères, la science et la technologie, la psychologie, la gastronomie et le tourisme. Près de 1 500 étudiants devraient être impliqués dans les clubs.

Le centre recrutera 20 employés administratifs, 20 employés techniques et 65 enseignants.