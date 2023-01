La première église construite à l’époque de la République turque ouvrira ses portes dans deux mois

Bakou, 5 janvier, AZERTAC

La première église construite à l’époque de la République turque devrait bientôt ouvrir ses portes aux chrétiens.

Cet édifice, dont le projet est porté par la Fondation syriaque Kadim d'Istanbul, aura coûté près de 4 millions de dollars, selon les déclarations de son président Sait Susin à l’Agence Anadolu (AA).

Le lancement du projet, dont l’inauguration est prévue dans 2 mois, a été réalisé en 2019 par le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Susin a rappelé qu’il s’agit de la première église construite sous la République de Türkiye, alors que les autres églises du pays datent d’avant l’avènement de la République.

« Les autres églises syriaques ont été construits sans autorisation officielle. C'est la première fois qu'une église est officiellement construite (dans l'histoire de la République turque). Cela nous donne une grande fierté », a-t-il lancé.

Il y avait un besoin d'église dans les districts de Yesilkoy, Bakirkoy et Florya à Istanbul, où la communauté assyrienne est nombreuses avec près de 17 mille âmes, a souligné Susin avant de rappeler que l’église construite en 1844 à Tarlabasi dans le quartier de Beyoglu à Istanbul, ne répondait plus aux besoins des Assyriens de la ville.

« Nous avons demandé à notre gouvernement de nous attribuer un terrain. Nous avons dit que nous voulions un endroit à Bakirkoy, où vivaient la plupart de nos habitants, pour y construire notre église. Le président Recep Tayyip Erdogan, Premier ministre à l’époque, et l'ancien maire d'Istanbul, Kadir Topbas, ont prêté attention à notre requête », a-t-il expliqué.

Ce dernier a notamment insisté sur la volonté, avec ce nouveau projet, d’être dans la modernité tout en s’inspirant des églises historiques.

« Nous avons essayé de construire une église qui réponde aux besoins d'aujourd'hui en utilisant les caractéristiques des églises syriaques », a-t-il dit.

Le monument, construit sur un terrain d’une superficie de 2700 mètres carrés, s’est inspiré des monastères historiques de la ville de Mardin, située dans le sud-est de la Türkiye.

Un étage sera réservé aux activités culturelles et religieuses comme les baptêmes, les funérailles et les mariages, mais aussi des réunions et des conférences.