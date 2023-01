Washington apprécie « grandement » le rôle de la Türkiye dans les efforts visant à mettre fin à la guerre Russie-Ukraine

Bakou, 6 janvier, AZERTAC

Les États-Unis apprécient « grandement » le rôle joué par la Türkiye dans les efforts visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré, jeudi, le Département d'État, indique l’agence de presse turque Anadolu.

« Nous apprécions grandement le rôle constructif que la Türkiye a joué pour tenter de mettre un terme à cette barbarie », a déclaré le porte-parole Ned Price, lors de son point de presse quotidien.

« Nous apprécions l'engagement inébranlable de la Türkiye en faveur de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et ses efforts pour favoriser le dialogue entre l'Ukraine et la Russie », a-t-il ajouté.

Ses déclarations répondaient à une question sur la manière dont les États-Unis évaluent les efforts de médiation de la Türkiye.

Price a toutefois déclaré que c'était au président russe Vladimir Poutine de tenir compte de l'appel du président Recep Tayyip Erdogan et d'autres homologues du monde entier à mettre fin à la guerre.

« Les actes sont plus éloquents que les paroles. Nous allons évaluer le comportement de la Russie sur la base de ses actes », a-t-il déclaré.

Price a également salué la Türkiye pour avoir été « un acteur constructif » dans les efforts visant à mettre fin à la guerre et à favoriser une « diplomatie significative » avec des entretiens séparés avec les dirigeants russes et ukrainiens.

Il a également souligné le rôle de la Türkiye dans la conclusion et le renouvellement de l'accord céréalier de la mer Noire.

« Nous pouvons revenir à l'été dernier, lorsque la Türkiye a été une force motrice aux côtés du Secrétaire général des Nations unies pour le renouvellement, tout d'abord la création, et finalement le renouvellement de l'initiative sur les céréales de la mer Noire », a-t-il déclaré, ajoutant : « Sans le rôle joué par la Türkiye, ce mécanisme n'aurait probablement pas été renouvelé ».

« Tout au long de ce conflit, la Türkiye s'est efforcée de mettre à profit ses relations avec l'Ukraine et avec la Russie, en plus de son positionnement en tant que membre de l'OTAN et de ses bonnes relations avec la communauté internationale, pour favoriser les perspectives de paix », a déclaré Price.

Et de conclure : « Ce n'est finalement pas un échec de la part d'Ankara », mais c'est le manque de volonté de la part de Moscou, qui ne tient pas compte des appels de la Türkiye et des autres nations ».