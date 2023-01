Le président de la République participe à l’inauguration de la Maison des PME de Bakou VIDEO

Bakou, 6 janvier, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a participé à l’inauguration de la Maison des PME de Bakou.

Le président du Conseil d'administration de l’Agence de développement des Petites et moyennes entreprises (KOBIA), Orkhan Mammadov, a informé le chef de l’État de la Maison des PME de Bakou, située dans l’arrondissement Nerimanov de la capitale azerbaïdjanaise.

La superficie totale de la Maison des PME de Bakou, qui est la 3e dans le pays, est de 11 262 mètres carrés. La Maison des PME de Bakou peut servir 5 000 entrepreneurs par jour. Le bâtiment de trois étages abrite des salles de réunion, de formation et de médiation, ainsi qu’une salle de conférence.

Plus de 150 services seront fournis aux entrepreneurs par 29 organismes publics et plus de 100 services par 20 entités privées dans la Maison des PME de Bakou.

Les maisons des PME sont un espace unique où les services gouvernementaux et commerciaux sont fournis de manière centralisée aux entrepreneurs du pays.