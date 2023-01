Route Latchine-Khankendi : les manifestations entrent dans leur 27e jour

Choucha, 7 janvier, AZERTAC

Depuis 27 jours, des militants écologistes et des représentants de la société civile azerbaïdjanaise manifestent sur la route Latchine-Khankendi contre l’exploitation illégale des gisements minéraux dans les territoires azerbaïdjanais, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement déployé.

Des manifestants pacifiques brandissent des pancartes avec des slogans en anglais et en russe tels que « STOP ECOCIDE », « SAVE NATURE » et continuent de lancer divers slogans et d’appeler à mettre fin à l’écocide contre l’Azerbaïdjan.

Des éco-activistes et des représentants d’organisations non gouvernementales exigent un suivi des gisements minéraux en Azerbaïdjan.

Il convient de mentionner ici que le passage libre de divers types de véhicules, y compris les ambulances et les convois humanitaires, est assuré et que la route est ouverte à des fins humanitaires.