Bakou, 8 janvier, AZERTAC

Bakou accueillera le 1er Festival du livre Turan du 11 au 15 janvier. Le festival, qui se tiendra dans la salle d’exposition « Pasaj-1901 », sera organisé par les Editions Çapar, avec le soutien du ministère des Sciences et de l’Éducation, de l’Agence DOST et de l’Institut Yunus Emre de Bakou.

Le festival réunirait environ 40 maison d’édition et près de 20 librairies, a déclaré à l’AZERTAC Selçuk Karakiliç, directeur de l’Institut Yunus Emre.

Selon Selçuk Karakiliç, un certain nombre d’écrivains provenant de Türkiye devraient participer au festival, et des travaux sont actuellement en cours dans ce sens. Durant les jours du festival, il y aura des présentations de livres, des séances de dédicace, des heures de lecture, des conférences et des rencontres avec des auteurs.