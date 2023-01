Un Arménien civil étant passé vers l’Azerbaïdjan a été renvoyé à Khankendi

Choucha, 8 janvier, AZERTAC

Quelques jours avant, un Arménien civil s’était approché, à travers la zone placée sous le contrôle temporaire des soldats russes de maintien de la paix, de l’un des postes de l’armée azerbaïdjanaise et avait demandé de l’aide en disant avoir faim, froid et besoin de fumer. On lui avait donné à manger et des cigarettes et on l’avait traité avec gentillesse.

Aujourd'hui, cet Arménien a été renvoyé à Khankendi de la zone de manifestation sur la route Khankendi-Latchine, à Choucha.