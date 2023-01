Nos athlètes ont remporté plus de 800 médailles dans des compétitions internationales

Bakou, 9 janvier, AZERTAC

« Nos athlètes ont remporté dans des compétitions internationales plus de 800 médailles, dont environ 300 sont en or », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors d’une cérémonie consacrée au bilan sportif de l’année écoulée.

En qualifiant de grande réussite le bilan de l’année dernière, le président Ilham Aliyev a dit que la concurrence dans le monde du sport s’intensifiait, de nouveaux pays sportifs émergeaient et qu’il n’était pas facile de démontrer chaque année des résultats aussi élevés et de confirmer sa force.

« Nos athlètes ont représenté dignement notre pays dans les championnats du monde et d’Europe. Parmi les compétitions internationales, je citerai spécifiquement la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique. Comme vous le savez, l’Azerbaïdjan a terminé premier de la compétition par équipes aux Jeux de la solidarité islamique tenus à Bakou cinq ans avant, ce qui a été une victoire historique et cette fois à Konya, en Türkiye, nos athlètes se sont positionnés à la quatrième place parmi 56 pays, remportant un total de 99 médailles. Cela confirme une fois de plus les succès remportés par l’Azerbaïdjan dans le domaine du sport. Car la compétition aux Jeux de la solidarité islamique était très rude. Presque toutes les équipes se sont représentées avec leurs meilleurs athlètes. Obtenir la quatrième place dans une lutte aussi tendue est certainement une grande victoire, notre grande réussite », a souligné le chef de l’Etat.