Le président de la République : L’entraînement des jeunes athlètes devait se faire de manière organisée

Bakou, 9 janvier, AZERTAC

« Le développement du sport en Azerbaïdjan est cohérent. Beaucoup de nos athlètes ayant participé aux Jeux de Bakou cinq ans avant n’ont pas rejoint les Jeux de la solidarité islamique à Konya. Les générations changent, mais nos succès restent constants », a fait savoir le président Ilham Aliyev dans son discours lors d’une cérémonie consacrée au bilan sportif de l’année 2022.

Ilham Aliyev a ajouté que là aussi on assistait au développement et au succès. Il a dit : « Au fur et à mesure que les générations se succèdent, l’expérience de nos athlètes d’exception semble être transmise aux athlètes plus jeunes. Les jeunes athlètes qui grandissent en Azerbaïdjan maintiendront notre renommée sportive à un niveau élevé, et cela devrait être un processus constant ».

Le président azerbaïdjanais a souligné que l’entraînement des jeunes athlètes devait se faire de manière organisée. Il a dit : « Dans ce domaine, on observe ces derniers temps des travaux plus ciblés, notamment en matière de sélection. De nombreux événements organisés dans les régions créeront de plus grandes opportunités pour l’implication des jeunes, des enfants et des adolescents dans les disciplines sportives ».