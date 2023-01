ONU : Un enfant ou un jeune meurt toutes les 4,4 secondes dans le monde

Bakou, 10 janvier, AZERTAC

Les Nations Unies ont annoncé qu’un enfant ou un jeune est mort toutes les 4,4 secondes en 2022, et a averti que la situation s'aggraverait d'ici 2030 à moins que des mesures préventives ne soient prises.

C'est ce qui ressort du dernier rapport publié mardi, par le Groupe des Nations Unies concerné par l'estimation de la mortalité infantile, indique l’Agence Anadolu.

Selon le rapport, environ 5 millions d'enfants sont morts avant d'atteindre l'âge de cinq ans, tandis que 2,1 millions d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans sont décédés en 2021.

La même source souligne la naissance de 1,9 million de bébés mort-nés au cours de la même période, notant que beaucoup de ces décès auraient pu être évités grâce à la fourniture de soins de santé équitables et de haute qualité aux mères, aux nouveau-nés, aux adolescents et aux enfants.

Le rapport montre que le risque de décès à tous les âges a diminué à l'échelle mondiale depuis 2000, que le taux de mortalité des moins de cinq ans a chuté de 50 % depuis le début du siècle, que les taux de mortalité des enfants plus âgés et des jeunes adultes ont chuté de 36 % et que le taux de mortinatalité a chuté de 35 pour cent.

Un enfant ou un jeune meurt toutes les 4,4 secondes, ajoute le rapport, avertissant du décès de près de 59 millions d'enfants et de jeunes avant 2030 et d'environ 16 millions cas de mortinaissance, si des mesures rapides ne sont pas prises pour améliorer les services de santé.