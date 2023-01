L’ICESCO organise un atelier de formation au Tchad sur l’utilisation de la technologie pour lutter contre l’abandon scolaire des filles

Bakou, 10 janvier, AZERTAC

Le Secteur de l’Éducation relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu au Tchad, sous les auspices de M. Moussa Khaddam, ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion de la citoyenneté et en coopération avec le Centre régional d’éducation de l’ICESCO en République du Tchad, un atelier de formation sur l’intégration et l’utilisation de la technologie éducative dans les programmes de lutte contre l’abandon scolaire des filles, au profit de nombre de responsables de l’éducation, d’enseignants et de spécialistes locaux, selon le site Internet de l’ICESCO.

L’atelier de quatre jours, lancé lundi 9 janvier 2023 à N’Djamena, vise à renforcer les capacités des participants à établir des plans éducatifs et à développer des programmes pour faire face au décrochage scolaire, à promouvoir leurs compétences en matière d’utilisation et d’intégration des technologies de l’information et de la communication dans la lutte contre le décrochage scolaire des filles, et à diffuser les bonnes pratiques liées à l’utilisation de ces technologies pour contribuer à l’amélioration des programmes de lutte contre le décrochage.

L’ouverture de l’atelier s’est déroulée en présence de M. Mohamed Said Farah, Secrétaire général dudit Ministère, de Dr Ali Mohamed Qamar, Directeur du Centre régional d’éducation de l’ICESCO à N’Djamena, de M. Musa Mohamed Abdallah, Correspondant national de l’ICESCO, de Mme Fatima Tabou Bitibi, Directrice de la promotion de l’éducation des filles et du développement du genre, de M. Abdel Hamid Mohamed, Directeur du bureau de Qatar Charity au Tchad, et de M. Aziz El Hajir, Directeur de programmes au Secteur de l’Éducation de l’ICESCO.

Lors de l’ouverture de l’atelier, les participants ont convenu à l’unanimité de l’importance d’employer la technologie pour lutter contre le décrochage des filles, en adressant leurs remerciements à l’ICESCO pour ses efforts et son soutien continu au développement des systèmes éducatifs dans ses États membres.