Moments d’une vie dédiée au peuple : 1977

Bakou, 10 janvier, AZERTAC

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 4 mars. Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan, Heydar Aliyev, a prononcé un discours lors du 15e Congrès des syndicats de la république.

Le 14 avril. Il est intervenu lors de la réunion conjointe des cheminots azerbaïdjanais et des militants agricoles nationaux du Parti.

Le 20 avril. Il a présenté un exposé à la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 8 juin. Il a rencontré les participants de la réunion régionale des rédacteurs de journaux et de revues, de télévision et de radios nationaux et régionaux.

Le 10 juin. Il a présenté un rapport lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 7 juillet. Il a prononcé un discours lors de la 5e session de la 9e convocation du Soviet suprême de la RSS d’Azerbaïdjan.

Le 14 juillet. Il a tenu une réunion régionale des producteurs de coton du pays.

Le 29 juillet. Il a prononcé un discours lors de la réunion régionale des chefs des régions viticoles de la république.

Le 26 août. Il a rencontré un groupe de chauffeurs-mécaniciens.

Le 5 septembre. Il a prononcé un discours lors de la réunion des militants agricoles des régions productrices de coton de la république.

Le 7 septembre. Il a prononcé un discours lors de la réunion des chefs des régions viticoles de la république.

Le 29 octobre. Il a rencontré des vétérans du travail, des producteurs de premier plan et des innovateurs.

Le 25 novembre. Il a assisté à la réunion solennelle consacrée à la remise de l’Ordre de la bannière rouge du travail à l’Institut azerbaïdjanais de recherche sur la culture du coton.

Le 27 décembre. Il a prononcé un discours lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 29 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.