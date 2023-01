Le président Ilham Aliyev : Les résultats de la Seconde guerre du Karabagh ont été acceptés par le monde entier

Bakou, 10 janvier, AZERTAC

« Après la Seconde guerre du Karabagh, notre tâche principale était de justifier notre glorieuse victoire militaire à la fois sur le plan politique. Nous nous sommes immédiatement mis à agir. Car nous avons parfaitement compris que si nous ne confirmons pas cette victoire dans la sphère politique, si nous n’exhortons pas la communauté mondiale à l’accepter, nous risquons d’être confrontés à certains problèmes », a déclaré le président Ilham Aliyev lors d’une interview accordée aux chaînes de télévision locales.

« Nous avons immédiatement commencé à travailler dur, et je pense qu’aujourd'hui, deux ans après la guerre, nous pouvons dire avec une certitude absolue que les résultats de la guerre ont été acceptés par le monde entier. La juste cause de l’Azerbaïdjan a été confirmée à nouveau, et nous devons renforcer la situation établie à la fin de la guerre, c’est-à-dire que nous devons renforcer nos positions. Au cours des deux dernières années, nous avons pu réaliser ce que nous voulions tant au niveau des relations internationales qu’à l'intérieur du pays », a souligné le chef de l'Etat.