Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan est reconnu aujourd’hui comme un partenaire très fiable et sérieux dans le monde

Bakou, 10 janvier, AZERTAC

« Aujourd’hui, ce n’est un secret pour personne que l’Azerbaïdjan est reconnu comme un partenaire très fiable et sérieux dans le monde. L’Azerbaïdjan fait partie des pays qui parlent ouvertement et mènent une politique indépendante. Bien sûr, cela est basé à la fois sur notre puissance militaire et sur notre glorieuse victoire », a déclaré le président Ilham Aliyev lors d’une interview accordée aux chaînes de télévision locales mardi 10 janvier.

Le chef de l’Etat a ajouté : « Parce que je suis un témoin vivant qu’après la guerre, l’attitude positive envers la politique de l’Azerbaïdjan a augmenté encore plus. En d’autres termes, la sympathie envers nous s’est accrue encire davantage. Car l’élite politique du monde comprend bien à quel prix nous avons obtenu cette victoire, quels risques nous avons pris, contre quelles forces nous avons combattu et combattons encore. Alors, même si la guerre est finie, la lutte continue, et je suis convaincu que nous vaincrons. Car nous sommes sur la bonne voie et notre puissance militaire et politique, y compris notre indépendance économique, accroît certainement notre puissance ».