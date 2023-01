Le président azerbaïdjanais : Nous essayons d’atténuer la crise mondiale avec des projets et programmes sociaux pour notre peuple

Bakou, 10 janvier, AZERTAC

« Le monde est encore en train de s’adapter à l’ère post-pandémique. Une forte hausse des prix est observée dans de nombreux pays, y compris l’Azerbaïdjan. Comme notre économie fait partie de l’économie mondiale, il est dommage que nous ayons été touchés par ces impacts négatifs », a souligné le président Ilham Aliyev lors d’une interview aux chaînes de télévision locales.

« Cependant, nous essayons d’atténuer cette crise mondiale avec des projets et programmes sociaux pour notre peuple. Le paquet social très vaste que j’ai signé récemment le confirme une fois de plus. En d’autres termes, si un pays qui vient de sortir de la guerre, avec 20 % de son territoire entièrement détruit, alloue autant de fonds au secteur social, cela signifie que notre politique sociale reste inchangée et, bien sûr, cela montre notre pouvoir économique », a dit le chef de l’État.