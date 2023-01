Ilham Aliyev : Cette année, le salaire mensuel moyen devrait s’élever à plus de 900 manats en Azerbaïdjan

Bakou, 11 janvier, AZERTAC

« Une grande transparence a été atteinte en ce qui concerne la fourniture d’une aide sociale ciblée. Pendant la période écoulée, d’énormes violations ont été commises dans ce domaine. On accordait de l’aide sociale à des gens qui n’en avaient pas besoin, et bien sûr, c’était moyennant un intérêt. Les personnes qui avaient réellement besoin de l’aide ne pouvaient pas en obtenir. Donc, une inspection très approfondie a été effectuée dans ce domaine », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son entretien aux chaînes de télévision locales, mardi 10 janvier.

« Aujourd’hui, environ 60 000 familles reçoivent une aide sociale ciblée de la part de l’État, et le montant de cette aide s’accroit chaque année. Donc cette année, l’allocation par famille constitue environ 460 manats et, bien sûr, elle augmentera encore durant l’année, le salaire mensuel moyen y compris. Cette année, le salaire mensuel moyen devrait s’élever à plus de 900 manats en Azerbaïdjan. Ainsi, en prenant ces mesures dans le domaine social, nous soutenons les personnes dans le besoin et, en même temps, nous montrons notre attachement à notre politique », a affirmé le chef de l’Etat.