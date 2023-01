Le président Aliyev : Pour l’Azerbaïdjan, le corridor de Zenguézour n’est pas seulement un projet économique et de transport, c'est aussi un projet stratégique

Bakou, 11 janvier, AZERTAC

« Le corridor de Zenguézour n’est pas seulement un projet économique et de transport pour nous, c’est aussi un projet stratégique. Nous sommes sûrs que la réalisation de ce projet est notre droit naturel », a déclaré le président Ilham Aliyev lors de son interview accordée aux chaînes de télévision locales mardi 10 janvier.

Le chef de l’État a dit : « La réalisation de ce projet s’est également reflétée dans la déclaration trilatérale du 10 novembre 2020. Bien sûr, le terme « corridor de Zenguézour » n’y est pas utilisé, c’est moi qui l’ai inclus plus tard dans le lexique géopolitique. Cependant, il y est explicitement indiqué qu’il devrait y avoir une liaison de transport entre les régions occidentales de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhtchivan, et l’Arménie devrait donc l’assurer ».

« Maintenant, l’Arménie veut l’éviter. En effet, elle ne remplit pas ses engagements depuis plus de deux ans. Mais cela ne nous arrêtera pas. Il s’agit donc d'un projet stratégique pour nous, et pas seulement pour nous, mais aussi pour plusieurs pays voisins et pour une géographie plus étendue », a ajouté le président Ilham Aliyev.