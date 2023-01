Kenya: 4,35 millions de personnes ont besoin d’une aide alimentaire d4urgence

Bakou, 11 janvier, AZERTAC

La secrétaire du Cabinet pour la Communauté de l’Afrique de l’Est, les terres arides et semi-arides (ASAL) et le développement régional du Kenya, Rebecca Miano, a alerté ce mercredi de l’aggravation de la sécheresse dans le pays, affirmant que plus de 4 millions de personnes ont actuellement besoin d’une aide alimentaire d'urgence, rapporte l’agence de presse turque Anadolu.

Miano a déclaré lors d'une conférence de presse que 22 des 23 comtés de l'ASAL sont toujours en proie à une sécheresse alarmante.

« La période pendant laquelle des averses étaient attendues a fini par donner de faibles précipitations dans la plupart des régions de l’ASAL. Il s'agissait de la cinquième saison consécutive sans pluies », a-t-elle déploré, ajoutant qu'au moins 4,35 millions de Kényans ont besoin d'une aide alimentaire immédiate, selon les données mises à jour.

Le ministère « surveille de près la situation de la sécheresse », a-t-elle affirmé, ajoutant : « Nous coordonnons une évaluation multi-agences pour déterminer l'impact de la saison des pluies de 2023 sur la sécurité alimentaire. Cela déterminera l'ampleur de l'intervention ».

Dans la plupart des régions du Kenya touchées par la sécheresse, des cas importants de malnutrition infantile ont également été signalés, selon le ministère.

D’après une étude de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes, 1,6 million d'élèves supplémentaires courent un risque élevé d'abandonner l'école, si la crise de la faim s'aggrave cette année.

Miano a souligné qu'en raison des nombreux déplacements nécessaires pour obtenir de l'eau et des pâturages, l'état des chèvres et du bétail dans les zones touchées varie de passable à médiocre.

Les communautés de la Corne de l'Afrique, en particulier celles du Kenya, de la Somalie et de l'Éthiopie, subissent la cinquième saison consécutive sans pluies, annonçant la pire sécheresse depuis des décennies. Plus de 36 millions de personnes dans les trois pays sont actuellement impactées.