Le Secrétariat général de l'OCI condamne l’exploitation illégale des ressources naturelles sur le territoire de l’Azerbaïdjan

Bakou, 11 janvier, AZERTAC

Le Secrétariat général de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) a condamné l'exploitation illégale des ressources naturelles par l'Arménie dans la région du Karabakh en Azerbaïdjan, sur la route Choucha-Khankendi (route Latchine), ce qui constitue une violation de la déclaration trilatérale de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie et de la Fédération de Russie du 10 novembre 2020, selon le site Internet de l’OCI.

Au regard du droit international et de la législation nationale de la République d'Azerbaïdjan, l'exploitation de gisements miniers sans tenir dûment compte des considérations environnementales est non seulement illégale, mais est également une source de préoccupation sérieuse et légitime, a estimé le Secrétariat général qui a exhorté toutes les parties à résoudre leurs différends par le dialogue et s’est dit apprécier les efforts de l'Azerbaïdjan à cet égard.

Rappelant la résolution adoptée par la 48ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, tenue les 22 et 23 mars 2022 à Islamabad, République islamique du Pakistan, le Secrétariat général appelle en outre à la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur la base des principes de reconnaissance mutuelle et de respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des frontières internationalement reconnues de chacun.