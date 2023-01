Formule 1 : la vente de billets pour le prochain Grand Prix d’Azerbaïdjan atteint un niveau record par rapport aux 6 dernières courses

Bakou, 12 janvier, AZERTAC

La vente des billets pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1, qui se tiendra cette année, se poursuit. La vente de billets a doublé par rapport à l’année dernière.

Les indicateurs sont montés à un niveau record par rapport aux 6 dernières courses, a-t-on appris auprès de la société d’exploitation du Circuit urbain de Bakou, organisatrice de la course.

Les billets sont en vente depuis le 15 décembre dernier, et ceux qui veulent regarder la course peuvent profiter d’une réduction de 20 % offerte jusqu’au 15 janvier. En général, les billets seront en vente jusqu’au début de la course.

Lors de la première campagne de réduction, les billets pour les places debout oscillent entre 40 et 120 manats, les billets pour les places en tribunes entre 160 et 690 manats et les billets pour les mineurs entre 110 et 480 manats.

Il convient de noter que le Grand Prix d’Azerbaïdjan se tiendra sur le circuit urbain de Bakou du 28 au 30 avril.