La Communauté de l'Azerbaïdjan occidental publie un appel

Bakou, 12 janvier, AZERTAC

« Notre organisation, créée en 1989 sous le nom de Société des réfugiés azerbaïdjanais et rebaptisée en 2022 Communauté de l’Azerbaïdjan occidental, s’occupe de la protection des droits des Azerbaïdjanais expulsés de la région, qui était leur patrie pendant siècles, et qui s’appelle aujourd'hui l’Arménie.

Expulser les Azerbaïdjanais de l’Arménie actuelle est une injustice sans précédent compte tenu de ses dimensions politiques, juridiques et humanitaires », indique un appel publié par la Communauté de l'Azerbaïdjan occidental.

L’appel dit : « Le nettoyage ethnique contre les Azerbaïdjanais a été mené dans la plupart des cas avec les efforts systématiques des autorités publiques en utilisant la violence, les massacres et d’autres crimes contre l’humanité et violations des droits de l’homme. Ce processus a été particulièrement violent et cruel en 1905-1906, 1918-1921, 1948-1953 et 1988-1991. Les conséquences de ces actes, en particulier des actes des entités appelées « La République d’Arménie » et « La République d’Arménie montagneuse », l’Union soviétique, notamment son célèbre chef Joseph Staline, qui a assuré le transfert de Zenguézour et d’autres régions peuplées majoritairement d’Azerbaïdjanais à l’Arménie en 1918-1921 et signé un ordre raciste sur la déportation de l’Arménie des centaines de milliers d’Azerbaïdjanais, ainsi que les méfaits des dirigeants de la RSS d’Arménie en 1988-1991 restent sans réparation. À la suite du nettoyage ethnique, ce territoire est habité exclusivement par des Arméniens de souche depuis 1991.

Le patrimoine culturel et historique azerbaïdjanais, y compris les mosquées et les cimetières appartenant à la population azerbaïdjanaise, en Arménie actuelle, a été détruit, les toponymes ont été modifiés et une discrimination raciale systématique a été pratiquée contre les Azerbaïdjanais dans ce pays. Les personnes impliquées dans le nettoyage ethnique et d’autres crimes contre les Azerbaïdjanais de souche, ainsi que leurs méfaits, sont glorifiés en Arménie dans le cadre de la politique de l’État.

Cette injustice sans précédent a créé un sentiment d’impunité parmi les milieux dirigeants de l’Arménie et les a encouragés à revendiquer des territoires, à recourir à la force et à l’occupation militaire contre les territoires internationalement reconnus de l’Azerbaïdjan, à effectuer le nettoyage ethnique massif et à commettre d’autres crimes contre l’humanité.

L’opération d’autodéfense victorieuse, que l’Azerbaïdjan a menée en 2020 contre l’attaque armée et l’occupation de l’Arménie, est un événement marquant dans le rétablissement de la justice. La victoire de l’Azerbaïdjan a accru les perspectives de paix entre les deux pays.

D’autre part, l’incapacité des Azerbaïdjanais expulsés de l’actuelle Arménie à retourner dans leurs foyers, la poursuite de la politique d’État mono-ethnique, de nettoyage ethnique et de discrimination raciale en Arménie constituent une immense injustice, ce qui est une grave menace pour le maintien d’une paix durable.

En tant que représentant crédible depuis des décennies des millions d’Azerbaïdjanais expulsés d’Arménie, notre organisation est déterminée à poursuivre son travail de manière plus active pour restaurer les droits des personnes touchées. Conformément au droit au retour inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention relative au statut des réfugiés et d’autres actes internationaux importants, la Communauté aspire à assurer le retour des Azerbaïdjanais expulsés de l’Arménie d’aujourd’hui à leurs foyers dans la sécurité et la dignité, et la réalisation de leurs droits individuels et collectifs après le retour.

L’importance accrue accordée par la communauté internationale aux droits de l’homme et la volonté inébranlable des Azerbaïdjanais expulsés d’Arménie de retourner dans leurs foyers encouragent davantage la Communauté à intensifier ses efforts dans ce sens.

Tenant compte de ces éléments, la Communauté de l’Azerbaïdjan occidental :

Exige du gouvernement arménien qu’il permette, dans le cadre d’un processus international, le retour dans leurs foyers en toute sécurité et dans la dignité des Azerbaïdjanais de souche, expulsés de la zone géographique considérée aujourd’hui comme le territoire de l’Arménie, et qu’ils assurent la réalisation de leurs droits collectifs et individuels après leur retour ;

Exprime sa gratitude au Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan pour avoir hébergé, pris en charge et permis un développement pacifique des Azerbaïdjanais expulsés de l’Arménie actuelle, et demande au premier de continuer à aider ces expulsés dans leurs efforts pour rentrer dans la sécurité et la dignité, et dans le cadre d’un processus international, dans leurs foyers, et pour assurer la réalisation de leurs droits collectifs et individuels après leur retour ;

Demande aux États membres de l’Organisation des Nations Unies, aux Nations Unies et à toutes les autres organisations internationales compétentes d’aider les Azerbaïdjanais de souche expulsés de l’Arménie actuelle à retourner en toute sécurité et dans la dignité dans leurs foyers, dans le cadre d’un processus international, et à assurer la réalisation de leur droits individuels et collectifs après leur retour. »